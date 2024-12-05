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Экспресс-тест по ПДД — кто из пешеходов нарушает правила

5 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест по ПДД — кто из пешеходов нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме обязанностей и прав пешеходов. Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Пешеход А.
  2. Пешеходы А и Б.
  3. Пешеходы Б и В.
  4. Пешеход Б.
  5. Пешеходы А и В.
  6. Все пешеходы нарушают правила.

Разбор задачи

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На участке дороги изображены автомобиль, велосипедист и трое пешеходов. Пешеход "А" движется прямо по дороге, а пешеходы "Б" и "В" — по велосипедной дорожке, на что указывают знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов" и табличка 7.29.2 "Направление движения велосипедистов". Причем табличка сообщает, что на велосипедной дорожке движение совершается в привычные для всех два направления.

Экспресс-тест по ПДД — кто из пешеходов нарушает правила - фото 2
Экспресс-тест по ПДД — кто из пешеходов нарушает правила - фото 3

К сожалению, не все пешеходы движутся по правилам. Читаем пункт 4.1 ПДД:

"Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, держась правой стороны. Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним невозможно, пешеходы могут двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах, или по обочине в один ряд правее, а в случае ее отсутствия или невозможности двигаться по ней — по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств".

Правила нарушает пешеход "А", так как двигается не по дорожке (хотя она рядом) и не обочиной, а по проезжей части, еще и спиной к движению автомобиля.

Пешеход "Б" двигается не по правой стороне дорожки, то есть также не соблюдает требования ПДД.

Правильный ответ №2

Раньше мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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