Быстрый тест по ПДД — кто из пешеходов нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме обязанностей и прав пешеходов. Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Пешеход А. Пешеходы А и Б. Пешеходы Б и В. Пешеход Б. Пешеходы А и В. Все пешеходы нарушают правила.

Разбор задачи

На участке дороги изображены автомобиль, велосипедист и трое пешеходов. Пешеход "А" движется прямо по дороге, а пешеходы "Б" и "В" — по велосипедной дорожке, на что указывают знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов" и табличка 7.29.2 "Направление движения велосипедистов". Причем табличка сообщает, что на велосипедной дорожке движение совершается в привычные для всех два направления.





К сожалению, не все пешеходы движутся по правилам. Читаем пункт 4.1 ПДД:

"Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, держась правой стороны. Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним невозможно, пешеходы могут двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах, или по обочине в один ряд правее, а в случае ее отсутствия или невозможности двигаться по ней — по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств".

Правила нарушает пешеход "А", так как двигается не по дорожке (хотя она рядом) и не обочиной, а по проезжей части, еще и спиной к движению автомобиля.

Пешеход "Б" двигается не по правой стороне дорожки, то есть также не соблюдает требования ПДД.

Правильный ответ №2

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