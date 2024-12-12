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Хитрый тест по ПДД — как объехать препятствие по правилам

12 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Противоречивый ПДД тест — как объехать препятствие по правилам
Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам регулирования дорожного движения и преимущества маршрутных транспортных средств. Какая из траекторий объезда препятствия разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Объезд слева.
  2. Объезд справа.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Хитрый тест по ПДД - как объехать препятствие по правилам - фото 1

На полосе, по которой двигается водитель желтого автомобиля, ведутся дорожные работы. Это место обозначено знаком 1.37 "Дорожные работы".

Хитрый тест по ПДД - как объехать препятствие по правилам - фото 2

Траектория объезда слева предусматривает выезд на встречную полосу, обособленную сплошной линией разметки, которую пересекать запрещено.

Объезд справа ведет на полосу движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" .

Хитрый тест по ПДД - как объехать препятствие по правилам - фото 3

Читаем пункт 17.1 ПДР:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств… запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

При этом полоса разделена сплошной линией разметки, которую также пересекать запрещается.

Выходит, что обе траектории запрещены. Так как быть? Авто же не может перелететь препятствие. На самом деле водителю разрешает обе траектории знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны".

Хитрый тест по ПДД - как объехать препятствие по правилам - фото 4

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Правильный ответ №3

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