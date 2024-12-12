Противоречивый ПДД тест — как объехать препятствие по правилам

Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам регулирования дорожного движения и преимущества маршрутных транспортных средств. Какая из траекторий объезда препятствия разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Объезд слева. Объезд справа. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На полосе, по которой двигается водитель желтого автомобиля, ведутся дорожные работы. Это место обозначено знаком 1.37 "Дорожные работы".

Траектория объезда слева предусматривает выезд на встречную полосу, обособленную сплошной линией разметки, которую пересекать запрещено.

Объезд справа ведет на полосу движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" .

Читаем пункт 17.1 ПДР:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств… запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

При этом полоса разделена сплошной линией разметки, которую также пересекать запрещается.

Выходит, что обе траектории запрещены. Так как быть? Авто же не может перелететь препятствие. На самом деле водителю разрешает обе траектории знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны".

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Правильный ответ №3

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