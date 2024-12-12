Суперечливий ПДР тест — як об’їхати перешкоду за правилами

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем регулювання дорожнього руху та переваги маршрутних транспортних засобів. Яка з траєкторій об'їзду перешкоди дозволяється водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Об'їзд ліворуч. Об'їзд праворуч. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На смузі, по якій рухається водій жовтого автомобіля, ведуться дорожні роботи. Це місце позначено знаком 1.37 "Дорожні роботи".

Траєкторія об'їзду ліворуч передбачає виїзд на зустрічну смугу, відокремленою суцільною лінією розмітки, яку перетинати заборонено.

Об’їзд праворуч веде на смугу для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів…забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

При цьому смуга відокремлена суцільною лінією розмітки, яку також перетинати забороняється.

Виходить, що обидві траєкторії заборонені. То як бути? Авто ж не може перелетіти перешкоду. Насправді водієві дозволяє обидві траєкторії знак 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Правильна відповідь №3

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