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Тест ПДР на перехресті — хто може продовжити рух

30 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР з регулювальником — хто може продовжити рух
Хто може проїхати? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя у задуманому напрямку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії можуть продовжувати рух.
  4. Обидва водії не мають права продовжувати рух.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може продовжити рух у задуманому напрямку?

На перехресті водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій жовтого — праворуч. Обидва водії завчасно зайняли відповідне крайнє положення на проїзній частині.

На світлофорі в основній секції горить червоне світло, що забороняє водієві червоної машини поворот ліворуч. А в додатковій секції увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водію жовтої машини повернути праворуч.

Але сигнал регулювальника навпаки забороняє проїзд обом автомобілям.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з боку грудей і спини рух усіх  транспортних засобів та пішоходів заборонено..."

Така суперечність розв’язується досить просто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Правильна відповідь №4

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