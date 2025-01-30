Тест ПДР з регулювальником — хто може продовжити рух

Тест ПДР на перехресті — хто може продовжити рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя у задуманому напрямку в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії можуть продовжувати рух.
- Обидва водії не мають права продовжувати рух.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій жовтого — праворуч. Обидва водії завчасно зайняли відповідне крайнє положення на проїзній частині.
На світлофорі в основній секції горить червоне світло, що забороняє водієві червоної машини поворот ліворуч. А в додатковій секції увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водію жовтої машини повернути праворуч.
Але сигнал регулювальника навпаки забороняє проїзд обом автомобілям.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено..."
Така суперечність розв’язується досить просто.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".
Правильна відповідь №4
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