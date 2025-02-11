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Тест ПДД на пересечении путей — кого пропустит велосипедист

11 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кого пропустит велосипедист на пересечении путей
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Кому должен уступить дорогу велосипедист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водителю желтого автомобиля
  2. Водителю белого автомобиля.
  3. Должен дать дорогу обоим водителям.
  4. Не должен давать дорогу ни одному из водителей.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому має поступитися дорогою велосипедист?

На участке дороги, которую пересекает велосипедная дорожка, обозначенной знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд", велосипедист движется прямо. Водитель белого автомобиля также едет по дороге прямо, как и водитель желтой машины по встречной полосе.

На участке не установлен светофор. На нерегулируемых пешеходных переходах водители всегда должны давать дорогу пешеходам, но с велосипедистами все иначе.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Итак, согласно правилам велосипедист не имеет никакого преимущества и обязан уступить и белому, и желтому автомобилям.

Правильный ответ №3

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