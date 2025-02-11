Тест ПДД — кого пропустит велосипедист на пересечении путей

Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Кому должен уступить дорогу велосипедист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водителю желтого автомобиля Водителю белого автомобиля. Должен дать дорогу обоим водителям. Не должен давать дорогу ни одному из водителей.

Разбор задачи

На участке дороги, которую пересекает велосипедная дорожка, обозначенной знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд", велосипедист движется прямо. Водитель белого автомобиля также едет по дороге прямо, как и водитель желтой машины по встречной полосе.

На участке не установлен светофор. На нерегулируемых пешеходных переходах водители всегда должны давать дорогу пешеходам, но с велосипедистами все иначе.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Итак, согласно правилам велосипедист не имеет никакого преимущества и обязан уступить и белому, и желтому автомобилям.

Правильный ответ №3

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