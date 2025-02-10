Сложный тест по ПДД на круговом перекрестке — кто кого пропускает

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамвай вместе с красным автомобилем, синий автомобиль. Синий автомобиль, трамвай вместе с красным автомобилем. Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль, красный автомобиль. Красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

На круговом перекрестке, обозначенном соответствующим дорожным знаком, водитель синего автомобиля уже движется по кругу, трамвай намерен проехать прямо, водитель красной машины также только заезжает на перекресток.

Читаем пункт 16.12.ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, уже движущимся по кругу".

Таким образом синий автомобиль имеет неоспоримое преимущество перед красной машиной. Но касается ли это также и трамвая? Да. Ведь в том же пункте 16.12.ПДД никаких преимуществ для трамвая не предусмотрено:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, трамвай и красный автомобиль обязаны уступить дорогу синей машине, которая проедет первой. После этого водители трамвая и красного авто смогут проехать одновременно.

Правильный ответ №2

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