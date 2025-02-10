Тест по ПДД на развороте - кто нарушает правила на перекрестке

Тест ПДД на развороте — кто нарушает правила на перекрестке
Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила разворота в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Positivno.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного авто намерен развернуться с крайней левой полосы, а водитель желтой машины — с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".
То есть разворот с трамвайных путей сделать можно, когда направления движения не предусмотрены дорожными знаками или разметкой. Но в изображенной ситуации установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.
Следовательно, водителю желтого автомобиля для разворота следует перестроиться в крайнюю левую полосу.
Правильный ответ №2
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