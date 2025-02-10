Тест по ПДД на развороте - кто нарушает правила на перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: Positivno

Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила разворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Positivno.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают правила Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного авто намерен развернуться с крайней левой полосы, а водитель желтой машины — с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

То есть разворот с трамвайных путей сделать можно, когда направления движения не предусмотрены дорожными знаками или разметкой. Но в изображенной ситуации установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.

Следовательно, водителю желтого автомобиля для разворота следует перестроиться в крайнюю левую полосу.

Правильный ответ №2

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