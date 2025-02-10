Тест з ПДР на розвороті — хто порушує правила на перехресті

Тест ПДР на розвороті — хто порушує правила на перехресті
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобілю порушує правила розвороту в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Positivno.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила
- Обидва водії не порушують правил.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного авто має намір розвернутися з крайньої лівої смуги, а водій жовтої машини — з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
Тобто розворот з трамвайної колії зробити можна, коли напрямки руху не передбачені дорожніми знаками або розміткою. Але в зображеній ситуації встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них.
Отже, водію жовтого автомобіля для розвороту слід перестроїтися в крайню ліву смугу.
Правильна відповідь №2
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