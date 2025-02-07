Тест з ПДР біля зупинки — хто кому поступається

Хто перший? Малюнок: "Керманич".

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Чи повинен водій синього автомобіля поступитися автобусу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Зобов’язаний поступитися. Не зобов’язаний поступатися.

Розбір задачі

На ділянці дороги автобус має намір рушити від місця зупинки. Водночас водій синього автомобіля прямує по смузі, в яку має намір перестроїтися автобус.

На зупинці встановлений знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а перед ним — 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".





Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Таким чином, автобус має пріоритет, коли від’їжджає від зупинки в межах населеного пункту. Але знак 5.54 інформує, що зупинка знаходиться вже за межами населеного пункту, тому водій авто давати дорогу автобусу не зобов’язаний.

Правильна відповідь №2

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