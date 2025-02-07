Тест з ПДР біля зупинки — хто кому поступається

Непроста задача з ПДР — хто кому поступається
Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Чи повинен водій синього автомобіля поступитися автобусу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Зобов’язаний поступитися.
- Не зобов’язаний поступатися.
Розбір задачі
На ділянці дороги автобус має намір рушити від місця зупинки. Водночас водій синього автомобіля прямує по смузі, в яку має намір перестроїтися автобус.
На зупинці встановлений знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а перед ним — 5.54 "Кінець забудови населеного пункту".
Читаємо пункт 17.4 ПДР:
"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".
Таким чином, автобус має пріоритет, коли від’їжджає від зупинки в межах населеного пункту. Але знак 5.54 інформує, що зупинка знаходиться вже за межами населеного пункту, тому водій авто давати дорогу автобусу не зобов’язаний.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Складний ПДР тест: чи дозволений водієві різкий маневр?
- Тест з ПДР, який викликає суперечки: хто поступиться дорогою?
Читайте Новини.LIVE!