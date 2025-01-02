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Складний ПДР тест — чи дозволений водієві різкий маневр

2 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Непростий тест з ПДР — чи дозволений водію різкий маневр
Так можна? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи має право водій вишневого автомобіля повернути праворуч, перетнувши по діагоналі кілька смуг?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

  1. Не має права.
  2. Має право, якщо не заважає іншим учасникам руху.
  3. Має право, якщо встигає повернути.

Розбір задачі

Чи може водій повернути праворуч, перетнувши по діагоналі кілька смуг?

Водій майже проґавив потрібний поворот праворуч, але вчасно схаменувся, та перетнув по діагоналі кілька смуг. При цьому він жодного разу не проїхав суцільну смугу.

Правила дорожнього руху не містять жодної заборони на подібне перестроювання, хай навіть воно виконується одразу через кілька смуг на короткому відрізку дороги.

В зображеній ситуації головне пропускати транспортні засоби, що рухаються сусідніми смугами. Як видно на малюнку, водій вишневого легковика нікому не заважає.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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