Непростий тест з ПДР — чи дозволений водію різкий маневр

Так можна? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи має право водій вишневого автомобіля повернути праворуч, перетнувши по діагоналі кілька смуг?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Не має права. Має право, якщо не заважає іншим учасникам руху. Має право, якщо встигає повернути.

Розбір задачі

Водій майже проґавив потрібний поворот праворуч, але вчасно схаменувся, та перетнув по діагоналі кілька смуг. При цьому він жодного разу не проїхав суцільну смугу.

Правила дорожнього руху не містять жодної заборони на подібне перестроювання, хай навіть воно виконується одразу через кілька смуг на короткому відрізку дороги.

В зображеній ситуації головне пропускати транспортні засоби, що рухаються сусідніми смугами. Як видно на малюнку, водій вишневого легковика нікому не заважає.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь №2

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