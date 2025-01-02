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Сложный ПДД тест — разрешен ли водителю резкий маневр

2 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Непростой тест по ПДД — разрешен ли водителю резкий маневр
Так что можно? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Имеет ли право водитель вишневого автомобиля повернуть направо, пересекая по диагонали несколько полос?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Не имеет права.
  2. Вправе, если не мешает другим участникам движения.
  3. Вправе, если успевает повернуть.

Разбор задачи

Может ли водитель повернуть направо, пересек по диагонали несколько полос?

Водитель почти упустил нужный поворот направо, но вовремя спохватился и пересек по диагонали несколько полос. При этом он ни разу не проехал сплошную полосу.

Правила дорожного движения не содержат никакого запрета на подобную перестройку, пусть даже она выполняется сразу через несколько полос на коротком отрезке дороги.

В изображенной ситуации главное пропускать транспортные средства, двигающиеся по соседним полосам. Как видно на рисунке, водитель вишневой легковушки никому не мешает.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестраивания водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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