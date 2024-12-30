Проверьте знания по ПДД — кто из водителей имеет приоритет

Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого транспортного средства обязан уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего грузовика. Водитель серого минивэна.

Разбор задачи

Водитель синего грузовика двигается в левой полосе, но намерен перестроиться в правую, а водитель серого минивэна двигается в правой полосе, но собрался перестроиться в левую, чтобы затем выполнить разворот в месте, обозначенном дорожным знаком 5.29 "Место для разворота".

Оба водителя заблаговременно включили соответствующие указатели поворота. Их траектории движения пересекаются, а значит, кто-то из них должен уступить дорогу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Таким образом, находящийся слева водитель грузового автомобиля должен дать дорогу серому минивэну, который находится справа.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления: