Проверьте знания по ПДД — кто из водителей имеет приоритет

Хитрое ПДД тестирование — кто кому должен уступить
Задача по теме о теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого транспортного средства обязан уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего грузовика.
- Водитель серого минивэна.
Разбор задачи
Водитель синего грузовика двигается в левой полосе, но намерен перестроиться в правую, а водитель серого минивэна двигается в правой полосе, но собрался перестроиться в левую, чтобы затем выполнить разворот в месте, обозначенном дорожным знаком 5.29 "Место для разворота".
Оба водителя заблаговременно включили соответствующие указатели поворота. Их траектории движения пересекаются, а значит, кто-то из них должен уступить дорогу.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".
Таким образом, находящийся слева водитель грузового автомобиля должен дать дорогу серому минивэну, который находится справа.
Правильный ответ №1
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