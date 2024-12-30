Перевірте знання з ПДР — хто з водіїв має пріоритет

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого транспортного засобу зобов’язаний поступитися в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синьої вантажівки. Водій сірого мінівена.

Розбір задачі

Водій синьої вантажівки рухається у лівій смузі, але має намір перестроїтися в праву, а водій сірого мінівена рухається у правій смузі, але зібрався перестроїтися в ліву, щоб потім виконати розворот у місці, позначеному дорожнім знаком 5.29 "Місце для розвороту".

Обидва водії завчасно увімкнули відповідні покажчики повороту. Їхні траєкторії руху перетинаються, а отже, хтось з них має поступитися дорогою.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Таким чином, водій вантажного автомобіля, який знаходиться ліворуч, має дати дорогу сірому мінівену, що знаходиться праворуч.

Правильна відповідь №1

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