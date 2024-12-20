Швидкий тест з ПДР — яка траєкторія руху заборонена

Куди можна їхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Які траєкторії заборонені для продовження руху водієм червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Траєкторія Д. Траєкторії Б та В. Траєкторії Б, В та Г. Траєкторії Г, Е та Д. Усі траєкторії дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються шість варіантів продовження руху: прямо, праворуч, розворот та три траєкторії повороту ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, а водій заїжджає з другорядної дороги, що не впливає на розв’язання цієї задачі.

Нас цікавить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Цей знак вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, коли на ній організовано односторонній рух.

Таким чином, водієві заборонений поворот праворуч (Д), адже у такому випадку він опиниться на зустрічній смузі.

Всі інші траєкторії руху у зображеній ситуації дозволені.

Правильна відповідь №1

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