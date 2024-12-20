Швидкий тест з ПДР — яка траєкторія руху заборонена

ПДР тест для уважних — яка траєкторія руху заборонена
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Які траєкторії заборонені для продовження руху водієм червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Траєкторія Д.
- Траєкторії Б та В.
- Траєкторії Б, В та Г.
- Траєкторії Г, Е та Д.
- Усі траєкторії дозволені.
Розбір задачі
На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються шість варіантів продовження руху: прямо, праворуч, розворот та три траєкторії повороту ліворуч.
Перехрестя нерегульоване, а водій заїжджає з другорядної дороги, що не впливає на розв’язання цієї задачі.
Нас цікавить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Цей знак вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, коли на ній організовано односторонній рух.
Таким чином, водієві заборонений поворот праворуч (Д), адже у такому випадку він опиниться на зустрічній смузі.
Всі інші траєкторії руху у зображеній ситуації дозволені.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:
- Тест з ПДР: багато водіїв помиляються під час зміни напрямку руху.
- Підступний тест з ПДР: хто кого має пропустити?
Читайте Новини.LIVE!