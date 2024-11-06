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Підступний тест з ПДР — хто кого має пропустити

6 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Хитрий тест з ПДР — водії часто помиляються, хто кого має пропустити
Хто проїде першим? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто повинен дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій трактора з оранжевим маячком.
  3. Роз’їдуться за обопільної домовленістю.

Розбір задачі

Підступний тест з ПДР — хто кого має пропустити - фото 1

Прямо тротуаром рухається трактор, який розчищає шлях від снігу, а водій жовтого автомобіля має намір заїхати у двір, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".


Підступний тест з ПДР — хто кого має пропустити - фото 2

Згідно з пунктом 10.2 ПДР, з’їжджаючи з дороги до житлової зони водій повинен дати дорогу велосипедистам та пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Але трактор — це аж ніяк не велосипедист та пішохід, тому знак 5.34 розв’язати цю задачу не допоможе.

Одразу зазначимо, що згідно з пунктом 3.6 ПДР, увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах спеціалізованого призначення не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку.

Тротуар, яким рухається трактор, згідно з пунктом 1.10 ПДР, є елементом дороги, призначеним для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном.

Пункт 11.13 ПДР забороняє рух транспортних засобів по тротуарах та пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт. Тобто трактору, який чистить сніг, рух дозволяється.

У підсумку автомобіль рухається дорогою, а трактор — елементом дороги (тротуаром). Як їм роз’їхатися в ПДР не обумовлено. А це означає, що час звернутися до пункту 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Трактор наближається до жовтого авто з правого боку, а отже поступитися має водій легковика.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували підступні задачі з ПДР:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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