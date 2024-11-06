Хитрый тест по ПДД — водители часто ошибаются, кто кого должен пропустить

Коварный тест по ПДД — кто кого должен пропустить
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель трактора с оранжевым маячком.
- Разъедутся по обоюдной договоренности.
Разбор задачи
Прямо по тротуару движется трактор, который расчищает путь от снега, а водитель желтого автомобиля намерен заехать во двор, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".
Согласно пункту 10.2 ПДД, съезжая с дороги в жилую зону водитель должен дать дорогу велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает. Но трактор — это не велосипедист и пешеход, поэтому знак 5.34 решить эту задачу не поможет.
Сразу отметим, что согласно пункту 3.6 ПДД, включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах специализированного назначения не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности.
Тротуар, по которому движется трактор, согласно пункту 1.10 ПДД, является элементом дороги, предназначенным для движения пешеходов, прилегающего к проезжей части или отделенного от нее газоном.
Пункт 11.13 ПДД запрещает движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ. То есть трактору, чистящему снег, движение разрешается.
В итоге автомобиль двигается по дороге, а трактор — по элементу дороги (тротуару). Как им разъехаться в ПДД не оговорено. А это значит, что пора обратиться к пункту 10.11 ПДД:
"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
Трактор приближается к желтому авто с правой стороны, а значит уступить должен водитель легковушки.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали коварные задачи по ПДД:
- Жилая зона и двустороннее движение впереди: в каких направлениях разрешено движение авто?
- Дорожные работы и временная разметка: кто кого должен пропустить?
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