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Коварный тест по ПДД — кто кого должен пропустить

6 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Хитрый тест по ПДД — водители часто ошибаются, кто кого должен пропустить
Кто проедет первым? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Водитель легкового автомобиля.
  2. Водитель трактора с оранжевым маячком.
  3. Разъедутся по обоюдной договоренности.

Разбор задачи

Коварный тест по ПДД — кто кого должен пропустить - фото 1

Прямо по тротуару движется трактор, который расчищает путь от снега, а водитель желтого автомобиля намерен заехать во двор, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".


Коварный тест по ПДД — кто кого должен пропустить - фото 2

Согласно пункту 10.2 ПДД, съезжая с дороги в жилую зону водитель должен дать дорогу велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает. Но трактор — это не велосипедист и пешеход, поэтому знак 5.34 решить эту задачу не поможет.

Сразу отметим, что согласно пункту 3.6 ПДД, включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах специализированного назначения не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности.

Тротуар, по которому движется трактор, согласно пункту 1.10 ПДД, является элементом дороги, предназначенным для движения пешеходов, прилегающего к проезжей части или отделенного от нее газоном.

Пункт 11.13 ПДД запрещает движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ. То есть трактору, чистящему снег, движение разрешается.

В итоге автомобиль двигается по дороге, а трактор — по элементу дороги (тротуару). Как им разъехаться в ПДД не оговорено. А это значит, что пора обратиться к пункту 10.11 ПДД:

"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Трактор приближается к желтому авто с правой стороны, а значит уступить должен водитель легковушки.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали коварные задачи по ПДД:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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