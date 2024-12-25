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Тест по ПДД для опытных водителей — как можно развернуться

25 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрое ПДД тестирование — как можно развернуться
Как развернуться? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест по ПДД для опытных водителей - как можно развернуться - фото 1

На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагаются для разворота два варианта — траектория "А" (разворот по ближней дуге) и траектория "Б" (разворот по дальней дуге).

На участке установлен дорожный знак 2.1 "Уступи дорогу", который никак не поможет решить эту задачу. Также знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" лишь сообщает, что на перекрещивающейся дороге движение осуществляется в одном указанном направлении. То есть этот знак запрещает поворот налево, ведь водитель в таком случае будет двигаться против потока.

Тест по ПДД для опытных водителей - как можно развернуться - фото 2

Но развернуться на перекрестке этот знак не запрещает.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

Следовательно, в изображенной ситуации никаких запретов для разворота, согласно пункту 10.7 ПДД, нет.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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