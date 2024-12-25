Быстрое ПДД тестирование — как можно развернуться

Тест по ПДД для опытных водителей — как можно развернуться
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагаются для разворота два варианта — траектория "А" (разворот по ближней дуге) и траектория "Б" (разворот по дальней дуге).
На участке установлен дорожный знак 2.1 "Уступи дорогу", который никак не поможет решить эту задачу. Также знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" лишь сообщает, что на перекрещивающейся дороге движение осуществляется в одном указанном направлении. То есть этот знак запрещает поворот налево, ведь водитель в таком случае будет двигаться против потока.
Но развернуться на перекрестке этот знак не запрещает.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в туннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".
Следовательно, в изображенной ситуации никаких запретов для разворота, согласно пункту 10.7 ПДД, нет.
Правильный ответ №3
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