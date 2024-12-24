Непростой ПДД тест — кто припарковался не по правилам

Сложный тест по ПДД — кто припарковался не по правилам
Задача по теме об остановке и стоянке. Какой автомобиль припаркован с нарушением правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами"
Варианты ответа
- Синий автомобиль.
- Белый автомобиль.
- Оба автомобиля припаркованы без нарушения правил.
- Оба автомобиля припаркованы с нарушением правил.
Разбор задачи
Два автомобиля поставлены на стоянку под углом к проезжей части. Разница заключается только в том, что белая машина припаркована к тротуару задом, а синяя — передом.
Эти детали важны. Читаем пункт 15.5 ПДД:
"У тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах — только задней частью".
То есть водитель синего автомобиля на спуске поставил свой автомобиль под углом к тротуару передом, а водитель белого на подъеме поставил свой автомобиль под углом к тротуару задом, что соответствует правилам.
Но на самом деле они оба нарушают правила.
Продолжаем читать пункт 15.5 ПДД:
"Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств".
В изображенной ситуации оба автомобиля припаркованы так, что будут вынуждать другие транспортные средства выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную линию разметки, что запрещено.
Правильный ответ №4
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