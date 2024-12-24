Непростой ПДД тест — кто припарковался не по правилам

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме об остановке и стоянке. Какой автомобиль припаркован с нарушением правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами"

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Варианты ответа

Синий автомобиль. Белый автомобиль. Оба автомобиля припаркованы без нарушения правил. Оба автомобиля припаркованы с нарушением правил.

Разбор задачи

Два автомобиля поставлены на стоянку под углом к проезжей части. Разница заключается только в том, что белая машина припаркована к тротуару задом, а синяя — передом.

Эти детали важны. Читаем пункт 15.5 ПДД:

"У тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах — только задней частью".

То есть водитель синего автомобиля на спуске поставил свой автомобиль под углом к тротуару передом, а водитель белого на подъеме поставил свой автомобиль под углом к тротуару задом, что соответствует правилам.

Но на самом деле они оба нарушают правила .

Продолжаем читать пункт 15.5 ПДД:

"Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств".

В изображенной ситуации оба автомобиля припаркованы так, что будут вынуждать другие транспортные средства выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную линию разметки, что запрещено.

Правильный ответ №4

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