Непростий ПДР тест — хто припаркувався не за правилами

Складний тест з ПДР — хто припаркувався не за правилами
Задача з теми про зупинку та стоянку. Який автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами"
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль.
- Білий автомобіль.
- Обидва автомобілі припарковано без порушення правил.
- Обидва автомобілі припарковано з порушенням правил.
Розбір задачі
Два автомобілі поставлені на стоянку під кутом до проїзної частини. Різниця полягає лише в тому, що біла машина припаркована до тротуару задом, а синя — передом.
Ці деталі важливі. Читаємо пункт 15.5 ПДР:
"Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною".
Тобто водій синього автомобіля на спуску поставив своє авто під кутом до тротуару передом, а водій білого на підйомі поставив своє авто під кутом до тротуару задом, що відповідає правилам.
Але насправді вони обоє порушують правила.
Продовжуємо читати пункт 15.5 ПДР:
"Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів".
В зображеній ситуації обидва автомобілі припарковані так, що змушуватимуть інші транспортні засоби виїжджати на зустрічну смугу, перетинаючи суцільну лінію розмітки, що заборонено.
Правильна відповідь №4
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