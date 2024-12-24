Непростий ПДР тест — хто припаркувався не за правилами

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про зупинку та стоянку. Який автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль. Білий автомобіль. Обидва автомобілі припарковано без порушення правил. Обидва автомобілі припарковано з порушенням правил.

Розбір задачі

Два автомобілі поставлені на стоянку під кутом до проїзної частини. Різниця полягає лише в тому, що біла машина припаркована до тротуару задом, а синя — передом.

Ці деталі важливі. Читаємо пункт 15.5 ПДР:

"Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною".

Тобто водій синього автомобіля на спуску поставив своє авто під кутом до тротуару передом, а водій білого на підйомі поставив своє авто під кутом до тротуару задом, що відповідає правилам.

Але насправді вони обоє порушують правила .

Продовжуємо читати пункт 15.5 ПДР:

"Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів".

В зображеній ситуації обидва автомобілі припарковані так, що змушуватимуть інші транспортні засоби виїжджати на зустрічну смугу, перетинаючи суцільну лінію розмітки, що заборонено.

Правильна відповідь №4

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