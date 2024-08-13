Підступний тест з ПДР — в якому місці можна зупинити авто

Складна задача з ПДР — більшість помиляються, де можна зупинити авто
Задача з теми зупинка та стоянка автомобілів. В якому місці можна зупинитися водієві жовтої машини у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- A, B, C.
- B та C.
- Лише C.
- A та C.
- А та В.
- Скрізь заборонено.
Розбір задачі
На ділянці дороги водієві жовтого авто пропонуються три варіанти зупинки на узбіччі.
На дорозі розташований дорожній знак 5.50 "Кінець населеного пункту". Він позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги ПДР, що визначають порядок руху в населених пунктах.
Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено". Він забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
Де саме цей знак забороняє зупинку?
Читаємо пункт 3.34 ПДР:
"Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту".
Отже, зона дії знаку починається від місця встановлення, тому водієві автомобіля дозволено зупинитися в місці С, але заборонено в місці B.
Позаяк дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише до кінця населеного пункту, то водій може зупинитися також у місці А.
Правильна відповідь №4
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