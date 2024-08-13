Підступний тест з ПДР — в якому місці можна зупинити авто

Де дозволена зупинка? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми зупинка та стоянка автомобілів. В якому місці можна зупинитися водієві жовтої машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

A, B, C. B та C. Лише C. A та C. А та В. Скрізь заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві жовтого авто пропонуються три варіанти зупинки на узбіччі.

На дорозі розташований дорожній знак 5.50 "Кінець населеного пункту". Він позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги ПДР, що визначають порядок руху в населених пунктах.





Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено". Він забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).





Де саме цей знак забороняє зупинку?

Читаємо пункт 3.34 ПДР:

"Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту".

Отже, зона дії знаку починається від місця встановлення, тому водієві автомобіля дозволено зупинитися в місці С, але заборонено в місці B.

Позаяк дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише до кінця населеного пункту, то в одій може зупинитися також у місці А.

Правильна відповідь №4

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