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Складна задача з ПДР — більшість помиляються, де можна зупинити авто

13 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний тест з ПДР — в якому місці можна зупинити авто
Де дозволена зупинка? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинка та стоянка автомобілів. В якому місці можна зупинитися водієві жовтої машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. A, B, C.
  2. B та C.
  3. Лише C.
  4. A та C.
  5. А та В.
  6. Скрізь заборонено.

Розбір задачі

Складна задача з ПДР — більшість помиляються, де можна зупинити авто - фото 1

На ділянці дороги водієві жовтого авто пропонуються три варіанти зупинки на узбіччі.

На дорозі розташований дорожній знак 5.50 "Кінець населеного пункту". Він позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги ПДР, що визначають порядок руху в населених пунктах.


Складна задача з ПДР — більшість помиляються, де можна зупинити авто - фото 2

Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено". Він забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).


Складна задача з ПДР — більшість помиляються, де можна зупинити авто - фото 3

Де саме цей знак забороняє зупинку? 

Читаємо пункт 3.34 ПДР:

"Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту".

Отже, зона дії знаку починається від місця встановлення, тому водієві автомобіля дозволено зупинитися в місці С, але заборонено в місці B.

Позаяк дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише до кінця населеного пункту, то водій може зупинитися також у місці А.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі на тему зупинки та стоянки автомобіля — тут і тут.

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