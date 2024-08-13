Коварный тест по ПДД — в каком месте можно остановить авто

Где разрешена остановка? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме остановка и стоянка автомобилей. В каком месте можно остановиться водителю желтой машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

A, B, C. B и C. Только C. A и C. А и В. Везде запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги водителю желтого авто предлагаются три варианта остановки на обочине.

На дороге расположен дорожный знак 5.50 "Конец населенного пункта". Он обозначает место, из которого на данной дороге теряют силу требования ПДД, определяющие порядок движения в населенных пунктах.





Также установлен знак 3.34 "Остановка запрещена". Он запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (погрузку или разгрузку груза).





Где этот знак запрещает остановку?

Читаем пункт 3.34 ПДД:

"Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта".

Следовательно, зона действия знака начинается от места установки, поэтому водителю автомобиля разрешено остановиться в месте С, но запрещено в месте B.

Так как действие знака "Остановка запрещена" распространяется только до конца населенного пункта, то водитель может остановиться также в месте А.

Правильный ответ №4

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