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На стоянці помітили зловживання — хто з водіїв порушує правила

26 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Підступна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила стоянки
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми "зупинка та стоянка". Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  • Лише мотоцикл.
  • Мотоцикл та вантажний автомобіль.
  • Лише вантажний автомобіль.
  • Лише легковий автомобіль.
  • Усі транспортні засоби поставлені на стоянку неправильно.
  • Усі транспортні засоби поставлені на стоянку правильно.

Розбір задачі

Три транспортні засоби поставлені на стоянку. Поруч встановлений дорожній знак 5.43 "Зона стоянки".


На стоянці помітили зловживання — хто з водіїв порушує правила - фото 1

А також знак 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку", який дозволяє використовувати частину тротуару.


На стоянці помітили зловживання — хто з водіїв порушує правила - фото 2

Всі транспортні засоби стоять в зоні стоянки, й тут ніби все добре. Адже всі вони поставлені саме таким способом, який дозволений знаком.

Але на табличці зображено легковий автомобіль, а це значить, що в цій зоні дозволена стоянка легкових автомобілів та мотоциклів, про вантажні автомобілі тут не йдеться. А, отже, саме водій вантажівки порушив правила дорожнього руху у цій ситуації.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.

авто
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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