Підступна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила стоянки

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми "зупинка та стоянка". Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише мотоцикл.

Мотоцикл та вантажний автомобіль.

Лише вантажний автомобіль.

Лише легковий автомобіль.

Усі транспортні засоби поставлені на стоянку неправильно.

Усі транспортні засоби поставлені на стоянку правильно.

Розбір задачі

Три транспортні засоби поставлені на стоянку. Поруч встановлений дорожній знак 5.43 "Зона стоянки".





А також знак 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку", який дозволяє використовувати частину тротуару.





Всі транспортні засоби стоять в зоні стоянки, й тут ніби все добре. Адже всі вони поставлені саме таким способом, який дозволений знаком.

Але на табличці зображено легковий автомобіль, а це значить, що в цій зоні дозволена стоянка легкових автомобілів та мотоциклів, про вантажні автомобілі тут не йдеться. А, отже, саме водій вантажівки порушив правила дорожнього руху у цій ситуації.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.