Підступна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила стоянки

На стоянці помітили зловживання — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми "зупинка та стоянка". Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише мотоцикл.
- Мотоцикл та вантажний автомобіль.
- Лише вантажний автомобіль.
- Лише легковий автомобіль.
- Усі транспортні засоби поставлені на стоянку неправильно.
- Усі транспортні засоби поставлені на стоянку правильно.
Розбір задачі
Три транспортні засоби поставлені на стоянку. Поруч встановлений дорожній знак 5.43 "Зона стоянки".
А також знак 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку", який дозволяє використовувати частину тротуару.
Всі транспортні засоби стоять в зоні стоянки, й тут ніби все добре. Адже всі вони поставлені саме таким способом, який дозволений знаком.
Але на табличці зображено легковий автомобіль, а це значить, що в цій зоні дозволена стоянка легкових автомобілів та мотоциклів, про вантажні автомобілі тут не йдеться. А, отже, саме водій вантажівки порушив правила дорожнього руху у цій ситуації.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.
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