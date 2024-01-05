Тест з ПДР: виберіть правильне місце для зупинки

В якому місці дозволено зупинку? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми стоянка та зупинка транспортних засобів. В якому місці дозволяється зупинитися водієві сірого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише в місці А. В місцях А та Б. В місцях Б та В. Лише в місці Б. Лише в місці В. Усі місця заборонені. Усі місця дозволені.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір зупинитися. Для цього йому пропонуються три місця.

Дорога з одностороннім рухом, про що свідчіть знак 5.5.

На таких дорогах дозволяється зупинятися як з лівого, так і з правого краю.

Але маємо ще два знаки 3.34 "Зупинку заборонено" та табличка 7.2.3 "Зона дії", яка позначає кінець зони дії знаку з яким її встановлено.

Тобто, зупинка в місці А забороняється, а за знаком — в місці В — дозволяється.

Місце Б знаходиться перед знаком, який забороняє зупинку, але дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на який його встановлено.

Отже, водієві сірого автомобіля дозволяється зупинятися в двох місцях — В та Б.

Правильна відповідь №3

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