Тест з ПДР: виберіть правильне місце для зупинки

Лише грамотний водій вибере правильне місце для зупинки
Задача з теми стоянка та зупинка транспортних засобів. В якому місці дозволяється зупинитися водієві сірого автомобіля?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише в місці А.
- В місцях А та Б.
- В місцях Б та В.
- Лише в місці Б.
- Лише в місці В.
- Усі місця заборонені.
- Усі місця дозволені.
Розбір задачі
Водій сірого автомобіля має намір зупинитися. Для цього йому пропонуються три місця.
Дорога з одностороннім рухом, про що свідчіть знак 5.5.
На таких дорогах дозволяється зупинятися як з лівого, так і з правого краю.
Але маємо ще два знаки 3.34 "Зупинку заборонено" та табличка 7.2.3 "Зона дії", яка позначає кінець зони дії знаку з яким її встановлено.
Тобто, зупинка в місці А забороняється, а за знаком — в місці В — дозволяється.
Місце Б знаходиться перед знаком, який забороняє зупинку, але дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на який його встановлено.
Отже, водієві сірого автомобіля дозволяється зупинятися в двох місцях — В та Б.
Правильна відповідь №3
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