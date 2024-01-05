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Только грамотный водитель выберет правильное место для остановки

5 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: выберите правильное место для остановки
В каком месте разрешена остановка? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме стоянка и остановка транспортных средств. В каком месте разрешается остановиться водителю серого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только в месте А.
  2. В местах А и Б.
  3. В местах Б и В.
  4. Только в месте Б.
  5. Только в месте В.
  6. Все места запрещены.
  7. Все места разрешены.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля намерен остановиться. Для этого ему предлагаются три места.

Дорога с односторонним движением, о чем говорит знак 5.5.

На таких дорогах разрешается останавливаться как с левого, так и с правого края.

Но есть еще два знака 3.34 "Остановка запрещена" и табличка 7.2.3 "Зона действия", обозначающая конец зоны действия знака с которым она установлена.

То есть остановка в месте А запрещается, а за знаком — в месте В — разрешается.

Место Б находится перед знаком, запрещающим остановку, но действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Следовательно, водителю серого автомобиля разрешается останавливаться в двух местах — В и Б.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.

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