Тест по ПДД: выберите правильное место для остановки

Только грамотный водитель выберет правильное место для остановки
Задача по теме стоянка и остановка транспортных средств. В каком месте разрешается остановиться водителю серого автомобиля?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только в месте А.
- В местах А и Б.
- В местах Б и В.
- Только в месте Б.
- Только в месте В.
- Все места запрещены.
- Все места разрешены.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля намерен остановиться. Для этого ему предлагаются три места.
Дорога с односторонним движением, о чем говорит знак 5.5.
На таких дорогах разрешается останавливаться как с левого, так и с правого края.
Но есть еще два знака 3.34 "Остановка запрещена" и табличка 7.2.3 "Зона действия", обозначающая конец зоны действия знака с которым она установлена.
То есть остановка в месте А запрещается, а за знаком — в месте В — разрешается.
Место Б находится перед знаком, запрещающим остановку, но действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Следовательно, водителю серого автомобиля разрешается останавливаться в двух местах — В и Б.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!