Коварная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила стоянки

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Сдача по теме остановка и стоянка. Какое транспортное средство поставлено на стоянку с нарушением ПДД в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только мотоцикл.

Мотоцикл и грузовик.

Только грузовой автомобиль.

Только легковой автомобиль.

Все ТС поставлены на стоянку неправильно.

Все ТС поставлены на стоянку правильно.

Разбор задачи

Три транспортных средства поставлены на стоянку. Рядом установлен дорожный знак 5.43 "Зона стоянки".





А также знак 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку", позволяющий использовать часть тротуара.





Все транспортные средства стоят в зоне стоянки, и здесь вроде бы все хорошо. Ведь все они поставлены именно таким способом, который разрешен знаком.

Но на табличке изображен легковой автомобиль, а это значит, что в этой зоне разрешена стоянка легковых автомобилей и мотоциклов, о грузовых автомобилях здесь речь не идет. А значит, именно водитель грузовика нарушил правила дорожного движения в этой ситуации.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.