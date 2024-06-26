Коварная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила стоянки

На стоянке заметили злоупотребление — кто из водителей нарушает правила
Сдача по теме остановка и стоянка. Какое транспортное средство поставлено на стоянку с нарушением ПДД в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только мотоцикл.
- Мотоцикл и грузовик.
- Только грузовой автомобиль.
- Только легковой автомобиль.
- Все ТС поставлены на стоянку неправильно.
- Все ТС поставлены на стоянку правильно.
Разбор задачи
Три транспортных средства поставлены на стоянку. Рядом установлен дорожный знак 5.43 "Зона стоянки".
А также знак 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку", позволяющий использовать часть тротуара.
Все транспортные средства стоят в зоне стоянки, и здесь вроде бы все хорошо. Ведь все они поставлены именно таким способом, который разрешен знаком.
Но на табличке изображен легковой автомобиль, а это значит, что в этой зоне разрешена стоянка легковых автомобилей и мотоциклов, о грузовых автомобилях здесь речь не идет. А значит, именно водитель грузовика нарушил правила дорожного движения в этой ситуации.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.
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