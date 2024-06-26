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На стоянке заметили злоупотребление — кто из водителей нарушает правила

26 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Коварная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила стоянки
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Сдача по теме остановка и стоянка. Какое транспортное средство поставлено на стоянку с нарушением ПДД в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  • Только мотоцикл.
  • Мотоцикл и грузовик.
  • Только грузовой автомобиль.
  • Только легковой автомобиль.
  • Все ТС поставлены на стоянку неправильно.
  • Все ТС поставлены на стоянку правильно.

Разбор задачи

Три транспортных средства поставлены на стоянку. Рядом установлен дорожный знак 5.43 "Зона стоянки".


На стоянке заметили злоупотребление - кто из водителей нарушает правила - фото 1

А также знак 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку", позволяющий использовать часть тротуара.


На стоянке заметили злоупотребления - кто из водителей нарушает правила - фото 2

Все транспортные средства стоят в зоне стоянки, и здесь вроде бы все хорошо. Ведь все они поставлены именно таким способом, который разрешен знаком.

Но на табличке изображен легковой автомобиль, а это значит, что в этой зоне разрешена стоянка легковых автомобилей и мотоциклов, о грузовых автомобилях здесь речь не идет. А значит, именно водитель грузовика нарушил правила дорожного движения в этой ситуации.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки здесь и здесь.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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