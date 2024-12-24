Тест по ПДД для внимательных — кому разрешен разворот

Хитрый ПДД тест — кому разрешен разворот
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из трех водителей разрешается выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Разрешается водителю зеленого автомобиля.
- Разрешается водителю синего автомобиля.
- Разрешается водителю красного автомобиля.
- Разрешается водителям красного и синего автомобилей.
- Разрешается водителям красного и зеленого автомобилей.
- Разрешается водителям синего и зеленого автомобилей, после того как зеленый уступит дорогу.
- Разворот разрешается всем водителям.
- Разворот запрещается всем водителям.
Разбор задачи
На разных участках дороги три автомобиля намерены выполнить разворот.
Сначала прочитаем пункт 10.7 ПДД :
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в туннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".
Следовательно, в изображенной ситуации запретов для разворота, согласно пункту 10.7 ПДД, нет.
Но есть два дорожных знака, которые помогут сформулировать правильный ответ — 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" и 4.1. "Движение прямо".
Водитель зеленого автомобиля двигался по дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6. Поэтому если водитель зеленой машины развернется, то будет двигаться против одностороннего потока, а это строго запрещено.
Таким образом, зеленый автомобиль развернуться не может.
Водитель красного автомобиля попадает под действие знака 4.1. "Движение прямо" поэтому должно ехать только прямо, не думая ни о каких разворотах.
А вот водитель синей машины имеет право на маневр, ведь знак 4.1 действует с начала участка дороги, где он установлен, до ближайшего перекрестка. А синяя легковушка разворачивается как раз на перекрестке.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:
- ПДД тестирования: 70% неправильно решают эту задачу.
- Ошибаются 30% водителей: кто уступит дорогу в тесте по ПДД?
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