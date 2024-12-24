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Хитрый ПДД тест — кому разрешен разворот

24 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД для внимательных — кому разрешен разворот
Кто развернется по правилам? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из трех водителей разрешается выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

  1. Разрешается водителю зеленого автомобиля.
  2. Разрешается водителю синего автомобиля.
  3. Разрешается водителю красного автомобиля.
  4. Разрешается водителям красного и синего автомобилей.
  5. Разрешается водителям красного и зеленого автомобилей.
  6. Разрешается водителям синего и зеленого автомобилей, после того как зеленый уступит дорогу.
  7. Разворот разрешается всем водителям.
  8. Разворот запрещается всем водителям.

Разбор задачи

Хитрый ПДД тест — кому разрешен разворот - фото 1

На разных участках дороги три автомобиля намерены выполнить разворот.

Сначала прочитаем пункт 10.7 ПДД :

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

Следовательно, в изображенной ситуации запретов для разворота, согласно пункту 10.7 ПДД, нет.

Но есть два дорожных знака, которые помогут сформулировать правильный ответ — 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" и 4.1. "Движение прямо".

Хитрый ПДД тест — кому разрешен разворот - фото 2

Водитель зеленого автомобиля двигался по дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6. Поэтому если водитель зеленой машины развернется, то будет двигаться против одностороннего потока, а это строго запрещено.

Таким образом, зеленый автомобиль развернуться не может.

Водитель красного автомобиля попадает под действие знака 4.1. "Движение прямо" поэтому должно ехать только прямо, не думая ни о каких разворотах.

А вот водитель синей машины имеет право на маневр, ведь знак 4.1 действует с начала участка дороги, где он установлен, до ближайшего перекрестка. А синяя легковушка разворачивается как раз на перекрестке.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:

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