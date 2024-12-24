Тест по ПДД для внимательных — кому разрешен разворот

Кто развернется по правилам? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из трех водителей разрешается выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Разрешается водителю зеленого автомобиля. Разрешается водителю синего автомобиля. Разрешается водителю красного автомобиля. Разрешается водителям красного и синего автомобилей. Разрешается водителям красного и зеленого автомобилей. Разрешается водителям синего и зеленого автомобилей, после того как зеленый уступит дорогу. Разворот разрешается всем водителям. Разворот запрещается всем водителям.

Разбор задачи

На разных участках дороги три автомобиля намерены выполнить разворот.

Сначала прочитаем пункт 10.7 ПДД :

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

Следовательно, в изображенной ситуации запретов для разворота, согласно пункту 10.7 ПДД, нет.

Но есть два дорожных знака, которые помогут сформулировать правильный ответ — 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" и 4.1. "Движение прямо".

Водитель зеленого автомобиля двигался по дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6. Поэтому если водитель зеленой машины развернется, то будет двигаться против одностороннего потока, а это строго запрещено.

Таким образом, зеленый автомобиль развернуться не может.

Водитель красного автомобиля попадает под действие знака 4.1. "Движение прямо" поэтому должно ехать только прямо, не думая ни о каких разворотах.

А вот водитель синей машины имеет право на маневр, ведь знак 4.1 действует с начала участка дороги, где он установлен, до ближайшего перекрестка. А синяя легковушка разворачивается как раз на перекрестке.

Правильный ответ №2

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