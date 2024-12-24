Тест з ПДР для уважних — кому дозволений розворот

Хто розвернеться за правилами? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому з трьох водіїв дозволяється виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволяється водієві зеленого автомобіля. Дозволяється водієві синього автомобіля. Дозволяється водієві червоного автомобіля. Дозволяється водіям червоного та синього автомобілів. Дозволяється водіям червоного та зеленого автомобілів. Дозволяється водіям синього та зеленого автомобілів, після того, як зелений поступиться дорогою. Розворот дозволяється усім водіям. Розворот забороняється усім водіям.

Розбір задачі

На різних ділянках дороги три автомобілі мають намір виконати розворот.

Спочатку прочитаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

Отже, в зображеній ситуації заборон для розвороту, згідно з пунктом 10.7 ПДР, немає.

Але є два дорожні знаки, які допоможуть сформулювати правильну відповідь — 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" та 4.1. "Рух прямо".

Водій зеленого автомобіля рухався дорогою з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6. Тому, якщо водій зеленої машини розгорнеться, то буде рухатися проти одностороннього потоку, а це суворо заборонено.

Таким чином, зелене авто розвернутися не може.

Водій червоного автомобіля потрапляє під дію наказового знаку 4.1. "Рух прямо" тому має їхати лише прямо, не думаючи про жодні розвороти.

А ось водій синьої машини має право на маневр, адже знак 4.1 діє від початку ділянки дороги, де його встановлено, до найближчого перехрестя. А синій легкових розгортається саме на перехресті.

Правильна відповідь №2

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