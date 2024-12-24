Тест з ПДР для уважних — кому дозволений розворот

Хитрий ПДР тест — кому дозволений розворот
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому з трьох водіїв дозволяється виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Дозволяється водієві зеленого автомобіля.
- Дозволяється водієві синього автомобіля.
- Дозволяється водієві червоного автомобіля.
- Дозволяється водіям червоного та синього автомобілів.
- Дозволяється водіям червоного та зеленого автомобілів.
- Дозволяється водіям синього та зеленого автомобілів, після того, як зелений поступиться дорогою.
- Розворот дозволяється усім водіям.
- Розворот забороняється усім водіям.
Розбір задачі
На різних ділянках дороги три автомобілі мають намір виконати розворот.
Спочатку прочитаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менше як 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".
Отже, в зображеній ситуації заборон для розвороту, згідно з пунктом 10.7 ПДР, немає.
Але є два дорожні знаки, які допоможуть сформулювати правильну відповідь — 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" та 4.1. "Рух прямо".
Водій зеленого автомобіля рухався дорогою з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6. Тому, якщо водій зеленої машини розгорнеться, то буде рухатися проти одностороннього потоку, а це суворо заборонено.
Таким чином, зелене авто розвернутися не може.
Водій червоного автомобіля потрапляє під дію наказового знаку 4.1. "Рух прямо" тому має їхати лише прямо, не думаючи про жодні розвороти.
А ось водій синьої машини має право на маневр, адже знак 4.1 діє від початку ділянки дороги, де його встановлено, до найближчого перехрестя. А синій легкових розгортається саме на перехресті.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:
- ПДР тестування: 70% неправильно розв'язують цю задачу.
- Помиляються 30% водіїв: хто поступиться дорогою в тесті з ПДР?
Читайте Новини.LIVE!