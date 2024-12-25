Швидке ПДР тестування — як можна розвернутися

Як розвернутися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві жовтого автомобіля пропонуються для розвороту два варіанти — траєкторія "А" (розворот ближньою дугою) та траєкторією "Б" (розворот дальньою дугою).

На ділянці встановлені дорожній знак 2.1 "Дати дорогу", який ніяк не допоможе розв’язати цю задачу. Так само знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" лише повідомляє, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється в одному указаному напрямку. Тобто цей знак забороняє поворот ліворуч, адже водій у такому разі рухатиметься проти потоку.

Але розвернутися на перехресті цей знак не забороняє.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

Отже, в зображеній ситуації жодних заборон для розвороту, згідно з пунктом 10.7 ПДР, немає.

Правильна відповідь №3

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