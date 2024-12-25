Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як можна розвернутися arrow

Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як можна розвернутися

25 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидке ПДР тестування — як можна розвернутися
Як розвернутися? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як можна розвернутися - фото 1

На перехресті водієві жовтого автомобіля пропонуються для розвороту два варіанти — траєкторія "А" (розворот ближньою дугою) та траєкторією "Б" (розворот дальньою дугою).

На ділянці встановлені дорожній знак 2.1 "Дати дорогу", який ніяк не допоможе розв’язати цю задачу. Так само знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" лише повідомляє, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється в одному указаному напрямку. Тобто цей знак забороняє поворот ліворуч, адже водій у такому разі рухатиметься проти потоку.

Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як можна розвернутися - фото 2

Але розвернутися на перехресті цей знак не забороняє.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менше як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

Отже, в зображеній ситуації жодних заборон для розвороту, згідно з пунктом 10.7 ПДР, немає.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк попередив, кому необхідно перевипустити картку

06:56 Інспектор з військового обліку — що це за новий стандарт професії

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:30 Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні

06:30 Неповні дані в "Резерв+" — які можуть бути проблеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

06:13 Україна потужно вдарила по НПЗ в Ростові — супутникові знімки

06:10 Пенсіонери отримають доплати до 1 тис. гривень — які умови

Термінова новина

06:07 У Харкові прогриміла низка вибухів — місто атакують ракетами

06:02 ШІ назвав три найгарніші породи собак в Україні — вибір дивує

07:01 ПриватБанк попередив, кому необхідно перевипустити картку

06:56 Інспектор з військового обліку — що це за новий стандарт професії

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:30 Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні

06:30 Неповні дані в "Резерв+" — які можуть бути проблеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

06:13 Україна потужно вдарила по НПЗ в Ростові — супутникові знімки

06:10 Пенсіонери отримають доплати до 1 тис. гривень — які умови

Термінова новина

06:07 У Харкові прогриміла низка вибухів — місто атакують ракетами

06:02 ШІ назвав три найгарніші породи собак в Україні — вибір дивує

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні