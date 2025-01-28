Перевірте важливі знання з ПДР — хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Велосипедист. Водій синього автомобіля. Водій синього автомобіля та велосипедист. Усі порушують правила

Розбір задачі

По крайній правій смузі велосипедист та водій синього автомобіля рухаються прямо. А водій жовтого авто перестроюється на неї, щоб підібрати пасажира на узбіччі.

Але ця смуга призначена для їзди громадського транспорту, про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Отже, велосипедист має повне право рухатися цією смугою, а водій синього автомобіля явно порушує правила . А як щодо водія жовтої машини?

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь №4

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