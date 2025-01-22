Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі arrow

Тест ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі

22 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Суперечливий тест з ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі
Хто правий? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про попереджувальні сигнали та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов’язаний вмикати покажчик повороту на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії правильно увімкнули покажчики.
  4. Вмикати покажчики повороту не потрібно.

Розбір задачі

Тенст з ПДР: чи правильно водії увімкнули поворотники

Про поворотники на круговому перехресті дискусії точаться не один рік. Зокрема говорять, що лівий сигнал інформує інших учасників про намір водія їхати по колу, а не повертати на першому з'їзді праворуч з кільця.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту ПДР не передбачає.

Кругові перехрестя позначаються дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Дорожній знак 4.10 "Круговий рух".

Цей наказовий знак вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Тобто на перехресті з круговим рухом проїзд можливий лише в одному напрямку. Ця обставина говорить про те, що при в'їзді на коло подавати попереджувальні сигнали не потрібно.

Інша річ — виїзд з кругового перехрестя. У такому випадку водій повертає праворуч, тому зобов’язаний вмикати поворотник.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати