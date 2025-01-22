Суперечливий тест з ПДР — хто правильно увімкнув поворотник на колі

Хто правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про попереджувальні сигнали та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов’язаний вмикати покажчик повороту на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії правильно увімкнули покажчики. Вмикати покажчики повороту не потрібно.

Розбір задачі

Про поворотники на круговому перехресті дискусії точаться не один рік. Зокрема говорять, що лівий сигнал інформує інших учасників про намір водія їхати по колу, а не повертати на першому з'їзді праворуч з кільця.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту ПДР не передбачає.

Кругові перехрестя позначаються дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Цей наказовий знак вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Тобто на перехресті з круговим рухом проїзд можливий лише в одному напрямку. Ця обставина говорить про те, що при в'їзді на коло подавати попереджувальні сигнали не потрібно.

Інша річ — виїзд з кругового перехрестя. У такому випадку водій повертає праворуч, тому зобов’язаний вмикати поворотник.

Правильна відповідь №4

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