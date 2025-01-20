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Тест ПДР про кругове перехрестя — хто кого пропускає

20 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Завжди актуальний тест з ПДР — хто кого пропускає на круговому перехресті
Як роз'їхатися? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений автомобіль, жовтий, вантажівка.
  2. Жовтий автомобіль, зелений, вантажівка.
  3. Вантажівка, зелений автомобіль, жовтий.
  4. Вантажівка, жовтий автомобіль, зелений.
  5. Зелений автомобіль, вантажівка, жовтий.
  6. Жовтий автомобіль, вантажівка, зелений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якму порядку авто проїдуть кругове перехрестя?

Жовтий та зелений автомобілі вже рухаються по колу, а вантажівка лише збирається виїхати на кругове перехрестя.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом легковикам, що вже рухаються по колу.

Зелене та жовте авто знаходяться на рівнозначних дорогах, тому роз'їхатися їм допоможе правило правої руки. Тобто поступитися має водій зеленого автомобіля, який має перешкоду з правого боку.

Таким чином, порядок проїзду буде наступним: водій жовтого авто, водій зеленої машини, водій вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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