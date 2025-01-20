Всегда актуальный тест по ПДД — кто кого пропускает на круговом перекрестке

Как разъехаться? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, желтый, грузовик. Желтый автомобиль, зеленый, грузовик. Грузовик, зеленый автомобиль, желтый. Грузовик, желтый автомобиль, зеленый. Зеленый автомобиль, грузовик, желтый. Желтый автомобиль, грузовик, зеленый.

Разбор задачи

Желтый и зеленый автомобили уже движутся по кругу, а грузовик только собирается выехать на круговой перекресток.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Следовательно, водитель грузовика обязан уступить дорогу обеим легковушкам, уже движущимся по кругу.

Зеленое и желтое авто находятся на равнозначных дорогах, поэтому разъехаться им поможет правило правой руки. То есть уступить должен водитель зеленого автомобиля, который имеет препятствие с правой стороны.

Таким образом, порядок проезда будет следующим: водитель желтого авто, водитель зеленой машины, водитель грузовика.

Правильный ответ №2

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