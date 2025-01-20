Всегда актуальный тест по ПДД — кто кого пропускает на круговом перекрестке

Тест ПДД о круговом перекрестке — кто кого пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, желтый, грузовик.
- Желтый автомобиль, зеленый, грузовик.
- Грузовик, зеленый автомобиль, желтый.
- Грузовик, желтый автомобиль, зеленый.
- Зеленый автомобиль, грузовик, желтый.
- Желтый автомобиль, грузовик, зеленый.
Разбор задачи
Желтый и зеленый автомобили уже движутся по кругу, а грузовик только собирается выехать на круговой перекресток.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Следовательно, водитель грузовика обязан уступить дорогу обеим легковушкам, уже движущимся по кругу.
Зеленое и желтое авто находятся на равнозначных дорогах, поэтому разъехаться им поможет правило правой руки. То есть уступить должен водитель зеленого автомобиля, который имеет препятствие с правой стороны.
Таким образом, порядок проезда будет следующим: водитель желтого авто, водитель зеленой машины, водитель грузовика.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков:
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