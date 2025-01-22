Спорный тест по ПДД — кто правильно включил поворотник на кругу

Кто прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о предупредительных сигналах и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан включать указатель поворота на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя правильно включили указатели. Включать указатели поворота не нужно.

Разбор задачи

О поворотниках на круговом перекрестке дискуссии ведутся не один год. В частности, говорят, что левый сигнал информирует других участников о намерении водителя ехать по кругу, а не поворачивать на первом съезде направо с кольца.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Других оснований для включения указателя поворота ПДД не предусматривает.

Круговые перекрестки обозначаются дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".

Этот указательный знак требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае в'въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

То есть на перекрестке с круговым движением проезд возможен только в одном направлении. Это обстоятельство говорит о том, что при въезде на круг подавать предупредительные сигналы не нужно.

Иное дело — выезд с кругового перекрестка. В таком случае водитель поворачивает направо, поэтому обязан включать поворотник.

Правильный ответ №4

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