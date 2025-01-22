Спорный тест по ПДД — кто правильно включил поворотник на кругу

Тест ПДД — кто правильно включил поворотник на круге
Задача по темам о предупредительных сигналах и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан включать указатель поворота на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя правильно включили указатели.
- Включать указатели поворота не нужно.
Разбор задачи
О поворотниках на круговом перекрестке дискуссии ведутся не один год. В частности, говорят, что левый сигнал информирует других участников о намерении водителя ехать по кругу, а не поворачивать на первом съезде направо с кольца.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
Других оснований для включения указателя поворота ПДД не предусматривает.
Круговые перекрестки обозначаются дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".
Этот указательный знак требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае в'въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
То есть на перекрестке с круговым движением проезд возможен только в одном направлении. Это обстоятельство говорит о том, что при въезде на круг подавать предупредительные сигналы не нужно.
Иное дело — выезд с кругового перекрестка. В таком случае водитель поворачивает направо, поэтому обязан включать поворотник.
Правильный ответ №4
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