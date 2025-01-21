Тестирование по ПДД — кто проедет первым круговой перекресток

Кто первый? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей проедет круговой перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?

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Варианты ответа

Красный автомобиль. Желтый автомобиль. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водители желтого и красного автомобилей уже движутся по кругу на выезд. А водитель зеленой машины заезжает на круговой перекресток. При этом траектории зеленого и красного авто пересекаются с направлением, в котором едет желтая машина.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом, водитель желтого автомобиля имеет преимущество над водителем зеленой машины.

Водитель красного автомобиля движется по левой полосе. Для того чтобы съехать с перекрестка, он должен перестроиться в правую полосу, по которой едет желтый автомобиль.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Таким образом, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу желтому авто.

Правильный ответ №2

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