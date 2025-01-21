Коварный тест по ПДД — куда разрешено движение авто

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Тест на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю маршрутки в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо и направо. Прямо. Прямо и направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю белой маршрутки предлагаются три направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.

На светофоре включен зеленый сигнал, который позволяет ехать в любом направлении.

Также на перекрестке установлен дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево". Он позволяет продолжать движение в этих двух направлениях и запрещает поворот направо.

Но есть один важный нюанс. Действие этого знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

То есть водитель маршрутки имеет право повернуть направо, а также проехать прямо. А вот поворот налево ему в изображенной ситуации запрещен.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части..."

Правильный ответ №2

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