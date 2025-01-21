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Тестирование ПДД с нюансом — куда разрешено движение авто

21 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест по ПДД — куда разрешено движение авто
Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Тест на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю маршрутки в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо.
  4. Прямо и направо.
  5. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест по ПДД: какие направления движения разрешены?

На перекрестке водителю белой маршрутки предлагаются три направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.

На светофоре включен зеленый сигнал, который позволяет ехать в любом направлении.

Также на перекрестке установлен дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево". Он позволяет продолжать движение в этих двух направлениях и запрещает поворот направо.

Дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево".

Но есть один важный нюанс. Действие этого знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

То есть водитель маршрутки имеет право повернуть направо, а также проехать прямо. А вот поворот налево ему в изображенной ситуации запрещен.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части..."

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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