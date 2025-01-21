Коварный тест по ПДД — куда разрешено движение авто

Тестирование ПДД с нюансом — куда разрешено движение авто
Тест на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю маршрутки в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Прямо и направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю белой маршрутки предлагаются три направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.
На светофоре включен зеленый сигнал, который позволяет ехать в любом направлении.
Также на перекрестке установлен дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево". Он позволяет продолжать движение в этих двух направлениях и запрещает поворот направо.
Но есть один важный нюанс. Действие этого знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.
То есть водитель маршрутки имеет право повернуть направо, а также проехать прямо. А вот поворот налево ему в изображенной ситуации запрещен.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части..."
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Запутанный тест по ПДД: какие направления движения разрешены?
- Хитрая ПДД задача: как водителю правильно вернуться назад?
Читайте Новини.LIVE!