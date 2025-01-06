Проверьте себя в тесте по ПДД — как водителю правильно вернуться назад

Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Тест на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может вернуться за пассажиром водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответов

Выполнить разворот. Проехать задним ходом. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен подобрать пассажира, которая ждет на обочине дороги. Для этого ему надо вернуться назад.

Логика подсказывает, что обе траектории запрещены, поэтому женщине придется пройтись к автомобилю, ведь события происходят на дороге, где организовано одностороннее движение, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Если водитель развернется, то авто будет двигаться против потока, а это запрещено. Если ехать задним ходом, то водитель также будет двигаться против потока. Но не все так просто.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 этих Правил и невозможности подъехать к объекту иным образом".

Следовательно, с определенными оговорками, двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением можно.

Читаем пункт 10.9 ПДД:

"Во время движения транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам".

Правильный ответ №2

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