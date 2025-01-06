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Хитра ПДР задача — як водію правильно повернутися назад

6 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Перевірте себе в тесті з ПДР — як водію правильно повернутися назад
Як можна? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Тест на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може повернутися по пасажирку водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповідей

  1. Виконати розворот.
  2. Проїхати заднім ходом.
  3. Обидва варіанти дозволені.
  4. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкьторією може проїхати авто?

Водій білого автомобіля має намір підібрати пасажирку, яка чекає на узбіччі дороги. Для цього йому треба повернутися назад.

Логіка підказує, що обидві траєкторії заборонені, тому жіночці доведеться пройтись до автомобіля, адже події відбуваються на дорозі, де організований односторонній рух, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Дорожній знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Якщо водій розвернеться, то авто рухатиметься проти потоку, а це заборонено. Якщо їхати заднім ходом, то водій також рухатиметься проти потоку. Але не все так просто.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю.

Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил та неможливості під’їхати до об’єкта іншим чином".

Отже, з певними застереженнями, рухатися заднім ходом дорогою з одностороннім рухом можна.

Читаємо пункт 10.9 ПДР:

"Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб".

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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