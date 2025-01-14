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Запутанный тест по ПДД — какие направления движения разрешены

14 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Решите тест по ПДД — какие направления движения разрешены водителю
Куда проехать? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Какие из траекторий разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Г.
  2. В и Г.
  3. В, Г и Д.
  4. Все траектории разрешены.
  5. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Приказной дорожный знак 4.1 "Движение прямо".

Перед перекрестком установлен указательный знак 4.1 "Движение прямо". Знак, в соответствии со своим названием, разрешает движение только прямо.

Поэтому поворот направо (Д), налево (Б) и разворот (А) следует сразу же отбросить.

Позволительной траекторией, что логично, является движение прямо (Г).

Поскольку действие знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен, то, пересекая перекресток, водитель красной машины имеет право развернуться и по траектории В.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные тесты по ПДД:

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