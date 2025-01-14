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Заплутаний тест з ПДР — які напрямки руху дозволені

14 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Розв’яжіть тест з ПДР — які напрямки руху дозволені водієві
Куди проїхати? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. Які з траєкторій дозволені водієві червоного автомобіля для подальшого руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

  1. Г.
  2. В та Г.
  3. В, Г та Д.
  4. Усі траєкторії дозволені.
  5. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Наказовий дорожній знак 4.1 "Рух прямо".

Перед перехрестям встановлений наказовий знак 4.1 "Рух прямо". Знак, що відповідає його назві, дозволяє рух лише прямо.

Тому поворот праворуч (Д), ліворуч (Б) та розворот (А) слід одразу ж відкинути.

Дозволеною траєкторією, що логічно, є рух прямо (Г).

Позаяк дія знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений, то, перетнувши перехрестя, водій червоної машини також має право розвернутися за траєкторією В.

Правильна відповідь №2

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