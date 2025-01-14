Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв збирається порушити правила

Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв збирається порушити правила
Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Водій якого автомобіля збирається порушити правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Обидва порушать правила.
- Обидва не порушать правила.
Розбір задачі
Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. При цьому протилежні напрямки дороги розділені суцільною подвійною лінією розмітки.
Але на ділянці в декілька метрів поруч з суцільною лінією нанесена переривчаста з одного боку. Саме в цьому місці , водій білого авто має намір повернути ліворуч, а водій зеленого — розвернутися.
Очевидно водій зеленої машини порушує правила, адже лінію розмітки 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.
Водій білого авто, з боку якого суцільна лінія переривчаста, перетнути її може, але лише для того, щоб розвернутися, адже знак 5.29 "Місце для розвороту" не дозволяє лівий поворот.
Правильна відповідь №3
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