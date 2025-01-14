Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв збирається порушити правила

Хто порушить? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Водій якого автомобіля збирається порушити правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва порушать правила. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. При цьому протилежні напрямки дороги розділені суцільною подвійною лінією розмітки.

Але на ділянці в декілька метрів поруч з суцільною лінією нанесена переривчаста з одного боку. Саме в цьому місці , водій білого авто має намір повернути ліворуч, а водій зеленого — розвернутися.

Очевидно водій зеленої машини порушує правила, адже лінію розмітки 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Водій білого авто, з боку якого суцільна лінія переривчаста, перетнути її може, але лише для того, щоб розвернутися, адже знак 5.29 "Місце для розвороту" не дозволяє лівий поворот.

Правильна відповідь №3

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