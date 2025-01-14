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Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв збирається порушити правила

14 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв збирається порушити правила
Хто порушить? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Водій якого автомобіля збирається порушити правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. При цьому протилежні напрямки дороги розділені суцільною подвійною лінією розмітки.

Але на ділянці в декілька метрів поруч з суцільною лінією нанесена переривчаста з одного боку. Саме в цьому місці , водій білого авто має намір повернути ліворуч, а водій зеленого — розвернутися.

Очевидно водій зеленої машини порушує правила, адже лінію розмітки 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Водій білого авто, з боку якого суцільна лінія переривчаста, перетнути її може, але лише для того, щоб розвернутися, адже знак 5.29 "Місце для розвороту" не дозволяє лівий поворот.

Дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту".

Правильна відповідь №3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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