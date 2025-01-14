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Быстрый тест по ПДД — кто собирается нарушить правила

14 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей собирается нарушить правила
Кто нарушит? Рисунок: "За! Правилам".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Водитель какого автомобиля собирается нарушить правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба нарушат правила.
  4. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила?

Дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении. При этом противоположные направления дороги разделены сплошной двойной линией разметки.

Но на участке в несколько метров рядом со сплошной линией нанесена прерывистая с одной стороны. Именно в этом месте, водитель белого авто намеревается повернуть налево, а водитель зеленого — развернуться.

Очевидно водитель зеленой машины нарушает правила, ведь линию разметки 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — по завершении обгона или объезда препятствия.

Водитель белого авто, со стороны которого сплошная линия прерывистая, пересечь ее может, но только для того, чтобы развернуться, ведь знак 5.29 "Место для разворота" не позволяет левый поворот.

Дорожный знак 5.29 "Место для разворота".

Правильный ответ №3

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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