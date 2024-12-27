Тест на знание ПДД — куда разрешается проезд

Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким траекториям может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

А и Б. А и В. Б и В. В. Б. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водитель находится на левой полосе, откуда поворот направо (А) запрещен. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Это значит, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Если водитель поедет прямо (Б), то окажется на встречной полосе, что категорически запрещено.

Но ничего не запрещает водителю поворот налево (В). Тем более он правильно занял крайнее левое положение на проезжей части.

Правильный ответ №4

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