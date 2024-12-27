Тест на знання ПДР — куди дозволяється проїзд

Куди дозволено проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими траєкторіями може продовжити рух водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

А та Б. А та В. Б та В. В. Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій перебуває на лівій смузі, звідки поворот праворуч (А) заборонений. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Перед перехрестям встановлений дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Це означає, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом. Якщо водій поїде прямо (Б), то опиниться на зустрічній смузі, що категорично заборонено.

Але нічого не забороняє водієві поворот ліворуч (В). Щобільше він правильно зайняв крайнє ліве положення на проїзній частині.

Правильна відповідь №4

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