Підступний тест з ПДР — куди дозволений рух авто

Тестування ПДР з нюансом — куди дозволений рух авто
Тест на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві маршрутки в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо та ліворуч.
- Прямо та праворуч.
- Прямо.
- Праворуч.
- Всі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті водієві білої маршрутки пропонуються три напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч.
На світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє їхати у будь-якому напрямку.
Також на перехресті встановлений дорожній знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Він дозволяє продовжувати рух у цих двох напрямках та забороняє поворот праворуч.
Але є один важливий нюанс. Дія цього знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.
Тобто водій маршрутки має право повернути праворуч, а також проїхати прямо. А ось поворот ліворуч йому в зображеній ситуації заборонений.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Правильна відповідь №2
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