Підступний тест з ПДР — куди дозволений рух авто

Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Тест на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві маршрутки в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо та праворуч. Прямо. Праворуч. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водієві білої маршрутки пропонуються три напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч.

На світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє їхати у будь-якому напрямку.

Також на перехресті встановлений дорожній знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Він дозволяє продовжувати рух у цих двох напрямках та забороняє поворот праворуч.

Але є один важливий нюанс. Дія цього знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Тобто водій маршрутки має право повернути праворуч, а також проїхати прямо. А ось поворот ліворуч йому в зображеній ситуації заборонений.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильна відповідь №2

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