Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР про кругове перехрестя — хто проїде першим arrow

Тест з ПДР про кругове перехрестя — хто проїде першим

21 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — хто проїде першим кругове перехрестя
Хто перший? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв проїде кругове перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль.
  2. Жовтий автомобіль.
  3. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим проїде кругове перехрестя?

На круговому перехресті водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу на виїзд. А водій зеленої машини заїжджає на кругове перехрестя. При цьому траєкторії зеленого та червоного авто перетинаються з напрямком, в якому їде жовта машина.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій жовтого автомобіля має перевагу над водієм зеленої машини.

Водій червоного автомобіля рухається лівою смугою. Для того, щоб з'їхати з перехрестя, він має перестроїтися в праву смугу, по якій їде жовтий автомобіль.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином, водій червоного автомобіля має поступитися жовтому авто.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві тести з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:12 Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки на Київщині

21:08 Ярмоленко вперше зробив дубль в Лізі Європи

20:56 Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень

20:52 Зеленський відповів, скільки людей може мобілізувати Росія

20:36 Херсон знову під атакою — вдруге пролунали вибухи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:24 Динамо завоювало перше очко в Лізі Європи — де їх місце в таблиці

20:18 Дістати Москву — Камишін зробив заяву про українську оборонку

20:06 У Києві пролунали вибухи — що відомо

20:00 Відстрочка для учителів — чи продовжується вона автоматично

19:42 У Херсоні пролунали потужні вибухи

21:12 Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки на Київщині

21:08 Ярмоленко вперше зробив дубль в Лізі Європи

20:56 Що буде зі світлом в Одесі у середу — графіки відключень

20:52 Зеленський відповів, скільки людей може мобілізувати Росія

20:36 Херсон знову під атакою — вдруге пролунали вибухи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:24 Динамо завоювало перше очко в Лізі Європи — де їх місце в таблиці

20:18 Дістати Москву — Камишін зробив заяву про українську оборонку

20:06 У Києві пролунали вибухи — що відомо

20:00 Відстрочка для учителів — чи продовжується вона автоматично

19:42 У Херсоні пролунали потужні вибухи

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати