Тестування з ПДР — хто проїде першим кругове перехрестя

Хто перший? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв проїде кругове перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль. Жовтий автомобіль. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

На круговому перехресті водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу на виїзд. А водій зеленої машини заїжджає на кругове перехрестя. При цьому траєкторії зеленого та червоного авто перетинаються з напрямком, в якому їде жовта машина.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій жовтого автомобіля має перевагу над водієм зеленої машини.

Водій червоного автомобіля рухається лівою смугою. Для того, щоб з'їхати з перехрестя, він має перестроїтися в праву смугу, по якій їде жовтий автомобіль.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином, водій червоного автомобіля має поступитися жовтому авто.

Правильна відповідь №2

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