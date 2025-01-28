Проверьте важные знания по ПДД — кто нарушает правила

Тестовое задание по ПДД — кто нарушает правила
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Велосипедист.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель синего автомобиля и велосипедист.
- Все нарушают правила.
Разбор задачи
По крайней правой полосе велосипедист и водитель синего автомобиля движутся прямо. А водитель желтого авто перестраивается на нее, чтобы подобрать пассажира на обочине.
Но эта полоса предназначена для езды общественного транспорта, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Читаем пункт 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
Следовательно, велосипедист имеет полное право двигаться по этой полосе, а водитель синего автомобиля явно нарушает правила. А как насчет водителя желтой машины?
Читаем пункт 17.2 ПДД:
"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".
Правильный ответ №4
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