Проверьте важные знания по ПДД — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водители желтого и синего автомобилей. Велосипедист. Водитель синего автомобиля. Водитель синего автомобиля и велосипедист. Все нарушают правила.

Разбор задачи

По крайней правой полосе велосипедист и водитель синего автомобиля движутся прямо. А водитель желтого авто перестраивается на нее, чтобы подобрать пассажира на обочине.

Но эта полоса предназначена для езды общественного транспорта, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Следовательно, велосипедист имеет полное право двигаться по этой полосе, а водитель синего автомобиля явно нарушает правила . А как насчет водителя желтой машины?

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Правильный ответ №4

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