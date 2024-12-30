Суперечливий тест з ПДР — хто має перевагу на дорозі

Хто зобов’язаний поступитися? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобов’язаний поступитися в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль. Синій автомобіль. Роз’їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Червоний автомобіль проїжджає прямо, а синя машина повертає праворуч.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Також знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" вказує на те, що на головній дорозі організовано односторонній рух.

Водій червоного авто їде прямо, а отже, з'їжджає з головної на другорядну дорогу. При цьому він не змінює напрям руху. Водій їде правою смугою, не робить маневрів та не порушує жодного правила.

Синій автомобіль рухається лівою смугою. Перебуваючи на дорозі з одностороннім рухом, він має на це право. Але водночас він повертає праворуч. Позаяк на перехресті відсутні знаки "Напрямки руху по смугах", то скористаємося пунктом 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Таким чином, синій автомобіль зобов’язаний пропустити червону машину.

Правильна відповідь №2

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