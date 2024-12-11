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Цікавий тест з ПДР — хто кого пропускає

11 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Карколомний ПДР тест — хто проїде першим
Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою за правилами в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Складна ситуація з ПДР — хто кого пропускає - фото 1

На дорозі з двома смугами руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, а водій жовтої машини зібрався перестроїтися з правої смуги в ліву.

Водій жовтого авто розраховує розвернутися у місці позначеному дорожнім знаком 5.29 "Місце для розвороту".

Складна ситуація з ПДР — хто кого пропускає - фото 2

Водії перестроюються одночасно, тому читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Отже, в зображеній ситуації на дорозі зобов’язаний поступитися водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №1

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