Карколомний ПДР тест — хто проїде першим

Цікавий тест з ПДР — хто кого пропускає
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою за правилами в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На дорозі з двома смугами руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, а водій жовтої машини зібрався перестроїтися з правої смуги в ліву.
Водій жовтого авто розраховує розвернутися у місці позначеному дорожнім знаком 5.29 "Місце для розвороту".
Водії перестроюються одночасно, тому читаємо пункт 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Отже, в зображеній ситуації на дорозі зобов’язаний поступитися водій синього автомобіля.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
- Хитрий тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто?
- Тест з ПДР для уважних водіїв: в якому напрямку дозволено рух?
Читайте Новини.LIVE!