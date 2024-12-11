Головокружительный ПДД тест — кто проедет первым

Интересный тест по ПДД — кто кого пропускает
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу по правилам в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На дороге с двумя полосами движения в одном направлении водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтой машины собрался перестроиться из правой полосы в левую.
Водитель желтого авто рассчитывает развернуться в месте обозначенном дорожным знаком 5.29 "Место для разворота".
Водители перестраиваются одновременно, поэтому читаем пункт 10.3 ПДД:
"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".
Следовательно, в изображенной ситуации на дороге обязан уступить водитель синего автомобиля.
Правильный ответ №1
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