Головокружительный ПДД тест — кто проедет первым

Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу по правилам в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На дороге с двумя полосами движения в одном направлении водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтой машины собрался перестроиться из правой полосы в левую.

Водитель желтого авто рассчитывает развернуться в месте обозначенном дорожным знаком 5.29 "Место для разворота".

Водители перестраиваются одновременно, поэтому читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Следовательно, в изображенной ситуации на дороге обязан уступить водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №1

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