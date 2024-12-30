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Тест по ПДД, который вызывает споры — кто уступит дорогу

30 декабря 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Противоречивый тест по ПДД — кто имеет преимущество на дороге
Кто обязан уступить? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль.
  2. Синий автомобиль.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Кто должен уступить дорогу.

Красный автомобиль проезжает прямо, а синяя машина поворачивает направо.

На перекрестке установлены знаки приоритетов 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" . Также знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" указывает, что на главной дороге организовано одностороннее движение.

Дорожные знаки на перекрестке.

Водитель красного авто едет прямо, а значит, съезжает с главной на второстепенную дорогу. При этом он не меняет направление движения. Водитель едет по правой полосе, не делает маневров и не нарушает ни одного правила.

Синий автомобиль движется по левой полосе. Находясь на дороге с односторонним движением, он имеет право на это. Но в то же время он поворачивает направо. Так как на перекрестке отсутствуют знаки "Направления движения по полосам", то воспользуемся пунктом 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Таким образом, синий автомобиль обязан пропустить красную машину.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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